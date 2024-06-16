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16 июня, 14:19

Шадаев выразил соболезнования родным погибшего в ДНР журналиста Цицаги

Никита Цицаги. Обложка © NEWS.ru / Сергей Петров

Никита Цицаги. Обложка © NEWS.ru / Сергей Петров

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев выразил соболезнования родственникам погибшего под обстрелом ВСУ в ДНР журналиста Никиты Цицаги. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Выражаю искрение соболезнования родным и близким Никиты. Сочувствую изданиям, лишившимся талантливого корреспондента, скорблю вместе со всем журналистским сообществом, которое теряет коллег", — говорится в сообщении.

По словам главы ведомства, корреспондент сотрудничал со многими российскими изданиями. Кроме того, Цицаги был в разных горячих точках, он выпустил не один репортаж о военных конфликтах. Шадаев добавил, что журналистское сообщество потеряло смелого сотрудника и настоящего друга.

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Напомним, фотокорреспондент Никита Цицаги сотрудничал с ТАСС, "Коммерсантом", NEWS.ru, а также другими российскими изданиями. Сегодня стало известно, что он трагически погиб во время обстрела ВСУ в селе Никольское.

Александра Мышляева
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