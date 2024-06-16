"Тяжкое преступление бандеровского режима": Захарова высказалась об убийстве журналиста Цицаги
МИД РФ потребовал от гендиректора ЮНЕСКО осудить убийство журналиста Цицаги
Никита Цицаги. Обложка © NEWS.ru
Россия потребовала осудить убийство российского военного фотокорреспондента Никиты Цицаги, который погиб в ДНР в результате действий ВСУ. Такой реакции Москва ждёт от профильных международных организаций и структур, в частности от генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Требуем, в чью прямую обязанность входит реагирование на случаи нападений и убийств журналистов, незамедлительно и решительно осудить это хладнокровное преступление", — указала она, напомнив, что вражеский беспилотник целенаправленно ударил по журналисту во время подготовки репортажа у Никольского монастыря под Угледаром.
Дипломат также подчеркнула, что его убийство является очередным тяжким преступлением киевского режима, на совести которого уже находятся многочисленные жизни мирных жителей. А также выразила уверенность в том, что все виновные рано или поздно понесут заслуженное наказание.
Напомним, сегодня утром стало известно о гибели военного фотокорреспондента Никиты Цицаги. Он сотрудничал с ТАСС, "Коммерсантом", NEWS.ru и рядом других изданий, а также был в разных горячих точках и выпустил не один репортаж о военных конфликтах. В связи с трагедией соболезнования принёс министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.