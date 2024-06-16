"Тяжкое преступление бандеровского режима": Захарова высказалась об убийстве журналиста Цицаги

Россия потребовала осудить убийство российского военного фотокорреспондента Никиты Цицаги, который погиб в ДНР в результате действий ВСУ. Такой реакции Москва ждёт от профильных международных организаций и структур, в частности от генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Требуем, в чью прямую обязанность входит реагирование на случаи нападений и убийств журналистов, незамедлительно и решительно осудить это хладнокровное преступление", — указала она, напомнив, что вражеский беспилотник целенаправленно ударил по журналисту во время подготовки репортажа у Никольского монастыря под Угледаром.