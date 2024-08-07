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7 августа, 16:07

"Место силы": Надежда Бабкина через Life.ru обратилась со словами поддержки к жителям Курской области

Надежда Бабкина назвала Курскую область местом силы

Надежда Бабкина выразила солидарность с жителями Курской области. Обложка © vk.com / Надежда Бабкина и театр "Русская песня"

Надежда Бабкина выразила солидарность с жителями Курской области. Обложка © vk.com / Надежда Бабкина и театр "Русская песня"

Народная артистка России Надежда Бабкина назвала Курскую область местом силы и через редакцию Life.ru выразила солидарность с жителями региона, ставшего неприступным бастионом для ВСУ. Певица рассказала, что в этом году в Курской области артисты театра "Русская песня" провели Всероссийский проект "В Россию верим", а до этого неоднократно приезжали в регион с фестивалем-марафоном "Песни России".

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Курск лично для меня — место силы, и я нисколько не сомневаюсь, что эта самая сила поможет выстоять вам перед лицом всех испытаний в сегодняшнее непростое время, когда враг у наших границ и атакует. Мне искренне хочется пожелать каждому жителю Курской области стойкости духа. Помните, что преодоление всех невзгод возможно лишь в народном единстве. Пока мы едины — мы непобедимы,

Надежда Бабкина.

Собеседница Life.ru отметила, что Россия всегда была страной победителей, способной отстоять свои внутренние ресурсы, свою честь и свой народ в любых ситуациях — "даже если от нас отвернулся весь мир".

"Конечно, в такой ситуации нам всем необходимо сплотиться и консолидироваться, чтобы поддержать страну, поддержать тех ребят, что сейчас на передовой, поддержать президента", — добавила Надежда Георгиевна.

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Напомним, ранним утром 6 августа войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. На границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но потери украинской армии за сутки уже превысили 300 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, мешая людям эвакуироваться. Life.ru выражает поддержку жителям региона, которые оказались под массированными обстрелами ВСУ. Если нужна экстренная помощь, то воспользуйтесь самыми важными номерами телефонов и проверенных Telegram-каналов.

Ольга Годуненко
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