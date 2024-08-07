"Место силы": Надежда Бабкина через Life.ru обратилась со словами поддержки к жителям Курской области

Курск лично для меня — место силы, и я нисколько не сомневаюсь, что эта самая сила поможет выстоять вам перед лицом всех испытаний в сегодняшнее непростое время, когда враг у наших границ и атакует. Мне искренне хочется пожелать каждому жителю Курской области стойкости духа. Помните, что преодоление всех невзгод возможно лишь в народном единстве. Пока мы едины — мы непобедимы,