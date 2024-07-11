Убитому в зоне СВО военкору из Екатеринбурга воздвигнут памятник на родине
Погибшему на СВО военкору Журавлёву поставят памятник в Екатеринбурге
Погибший на СВО журналист Ростислав Журавлёв. Фото © Telegram / nezhurka
Военный корреспондент РИА "Новости" Ростислав Журавлёв, погибший при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции, будет увековечен в камне. Об этом сообщил экс-депутат Госдумы Захар Прилепин в своём телеграм-канале.
"Погибшему на фронте ополченцу первой волны и военкору СВО Ростиславу Журавлёву поставят памятник в Екатеринбурге", — написал он.
Прошлым летом Интернет облетело печальное известие о том, что военный корреспондент Ростислав Журавлёв погиб спустя несколько дней после своего дня рождения в зоне спецоперации в результате обстрела украинских войск в районе населённого пункта Пятихатки. Он умер от разрыва кассетного суббоеприпаса. А его спутники — фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков — были ранены. Президент РФ Владимир Путин наградил Журавлёва орденом Мужества посмертно, а в родном городе журналиста предложили назвать одну из улиц в его честь.