Убитому в зоне СВО военкору из Екатеринбурга воздвигнут памятник на родине

Военный корреспондент РИА "Новости" Ростислав Журавлёв, погибший при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции, будет увековечен в камне. Об этом сообщил экс-депутат Госдумы Захар Прилепин в своём телеграм-канале.