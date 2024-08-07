Раненый военкор Поддубный пришёл в сознание
Раненный под Курском военкор Поддубный пришёл в сознание, он получает лечение
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Обложка © kremlin.ru
Военкор ВГТРК Евгений Поддубный пришёл в сознание после ранения в Суджанском районе Курской области, где он выполнял профессиональные задачи. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
"Евгений Поддубный жив! Пришёл в сознание, получает всё необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!" — написал он в телеграм-канале.
Напомним, что военкор ВГТРК получил ранение в результате атаки украинского дрона, освещая события на границе Курской области. Сейчас он госпитализирован.