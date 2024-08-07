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7 августа, 20:45

Раненый военкор Поддубный пришёл в сознание

Раненный под Курском военкор Поддубный пришёл в сознание, он получает лечение

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Обложка © kremlin.ru

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Обложка © kremlin.ru

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный пришёл в сознание после ранения в Суджанском районе Курской области, где он выполнял профессиональные задачи. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Евгений Поддубный жив! Пришёл в сознание, получает всё необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!" — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, что военкор ВГТРК получил ранение в результате атаки украинского дрона, освещая события на границе Курской области. Сейчас он госпитализирован.

Оксана Попова
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