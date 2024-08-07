На ВТРК подтвердили ранение военкора Поддубного в Курской области

ВГТРК подтвердила ранение своего военного корреспондента Евгения Поддубного в Курской области. По информации телекомпании, он находится в больнице.

Сообщается, что военкор получил ранение в результате атаки украинского дрона, он находится в больнице. Информации о его состоянии нет.