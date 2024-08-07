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Регион
7 августа, 20:07

На ВТРК подтвердили ранение военкора Поддубного в Курской области

ВГТРК: Военкор Евгений Поддубный ранен при атаке дрона ВСУ в Курской области

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / ВЕСТИ

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / ВЕСТИ

ВГТРК подтвердила ранение своего военного корреспондента Евгения Поддубного в Курской области. По информации телекомпании, он находится в больнице.

Сообщается, что военкор получил ранение в результате атаки украинского дрона, он находится в больнице. Информации о его состоянии нет.

Стало известно о подвиге военного медика, закрывшего своим телом пятерых раненых от вражеского дрона
Стало известно о подвиге военного медика, закрывшего своим телом пятерых раненых от вражеского дрона

Напомним, что о смерти Поддубного заявили депутат Госдумы Михаил Делягин и военкор Юрий Котенок. Позже эту информацию опроверг парламентарий Дмитрий Саблин и Политик Олег Царёв. Они сообщили, корреспондент получил ранение, работая в Курской области.

Оксана Попова
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