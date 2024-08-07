Появилась информация, что Поддубный выжил после ранения в Курской области
Политик Царёв: Военкор Поддубный жив, но серьёзно ранен
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition
Появилась информация, что военкор ВГТРК Евгений Поддубный выжил после ранения в Суджанском районе Курской области, где он освещал последние события. Об этом сообщил политик Олег Царёв.
"Женя точно жив! Ожоги и травма головы! Подтвердили из приёмной губернатора Курской области", — написал он в телеграм-канале.
Эту информацию также подтвердил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
"Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!", — заявил он.
Напомним, что о смерти Поддубного заявили депутат Госдумы Михаил Делягин и военкор Юрий Котенок. Политик Олег Царёв сообщил, что военкор убит в результате попадания FPV-дрона.