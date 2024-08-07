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7 августа, 19:44

Появилась информация, что Поддубный выжил после ранения в Курской области

Политик Царёв: Военкор Поддубный жив, но серьёзно ранен

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Появилась информация, что военкор ВГТРК Евгений Поддубный выжил после ранения в Суджанском районе Курской области, где он освещал последние события. Об этом сообщил политик Олег Царёв.

"Женя точно жив! Ожоги и травма головы! Подтвердили из приёмной губернатора Курской области", — написал он в телеграм-канале.

Эту информацию также подтвердил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

"Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!", — заявил он.

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Напомним, что о смерти Поддубного заявили депутат Госдумы Михаил Делягин и военкор Юрий Котенок. Политик Олег Царёв сообщил, что военкор убит в результате попадания FPV-дрона.

Оксана Попова
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