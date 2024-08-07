Появилась информация, что Поддубный выжил после ранения в Курской области

Появилась информация, что военкор ВГТРК Евгений Поддубный выжил после ранения в Суджанском районе Курской области, где он освещал последние события. Об этом сообщил политик Олег Царёв.

"Женя точно жив! Ожоги и травма головы! Подтвердили из приёмной губернатора Курской области", — написал он в телеграм-канале.

Эту информацию также подтвердил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

"Женя жив, и дай Бог ему долгой жизни назло врагам!", — заявил он.