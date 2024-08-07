"Отважный воин": Раненому военкору Поддубному предложили присвоить звание Героя России

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв призвал наградить раненного в Курской области военкора ВГТРК Евгения Поддубного. В беседе с Life.ru парламентарий вспомнил о знакомстве с ним и назвал корреспондента отважным воином.

"С Евгением Поддубным начинали вместе ещё в 2014 году, он всегда был на острие событий — один из первых. Евгений достоин звания Героя России. Молодой — в самом расцвете сил, отважный воин", — сказал Журавлёв.