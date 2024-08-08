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Регион
8 августа, 05:45

Военкор Поддубный находится в тяжёлом состоянии

Врачи заявили о тяжёлом состоянии раненого в Курской области военкора Поддубного

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который был ранен в Курской области, находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в эфире телеканала "Россия-24" со ссылкой на лечащих врачей журналиста.

"Тяжёлое состояние. Там тяжёлый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета", — передал слова врача корреспондент телеканала в прямом эфире, уточнив, что сведения появились буквально 15 минут назад.

Сопровождавшая Поддубного съёмочная группа ВГТРК не пострадала
Сопровождавшая Поддубного съёмочная группа ВГТРК не пострадала

Напомним, следственный комитет России взял под строгий контроль дело о нападении на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Военкор, получивший ранения от атаки украинского дрона в Курской области, сейчас находится в реанимации, где получает необходимое лечение. В ООН выразили обеспокоенность и пожелали ему скорейшего выздоровления.

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kremlin.ru

Андрей Бражников
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