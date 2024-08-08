Военкор Поддубный находится в тяжёлом состоянии
Врачи заявили о тяжёлом состоянии раненого в Курской области военкора Поддубного
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который был ранен в Курской области, находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в эфире телеканала "Россия-24" со ссылкой на лечащих врачей журналиста.
"Тяжёлое состояние. Там тяжёлый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета", — передал слова врача корреспондент телеканала в прямом эфире, уточнив, что сведения появились буквально 15 минут назад.
Напомним, следственный комитет России взял под строгий контроль дело о нападении на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Военкор, получивший ранения от атаки украинского дрона в Курской области, сейчас находится в реанимации, где получает необходимое лечение. В ООН выразили обеспокоенность и пожелали ему скорейшего выздоровления.
kremlin.ru