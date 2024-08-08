СК РФ расследует покушение на военкора ВГТРК Евгения Поддубного

Следственный комитет России взял под особый контроль дело о нападении на корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Ведомство заявило, что приложит все усилия для выявления и наказания виновных в этом преступлении.

"Евгений Поддубный — мужественный, отважный и неравнодушный человек. Его высокие морально-нравственные и профессиональные качества высоко ценят коллеги и зрители. В многочисленных репортажах, наполненных эксклюзивными фактами, Евгений фиксирует последствия преступлений украинских националистов против мирного населения. Он продолжает рисковать жизнью, исполняя профессиональный долг, и всегда приходит на помощь тем, кто оказался в беде", — заявили в СК.