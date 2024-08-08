СК РФ расследует покушение на военкора ВГТРК Евгения Поддубного
СК РФ: Бастрыкин поручил наградить военкора Поддубного ведомственной медалью
Военкор ВГТРК Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition
Следственный комитет России взял под особый контроль дело о нападении на корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Ведомство заявило, что приложит все усилия для выявления и наказания виновных в этом преступлении.
"Евгений Поддубный — мужественный, отважный и неравнодушный человек. Его высокие морально-нравственные и профессиональные качества высоко ценят коллеги и зрители. В многочисленных репортажах, наполненных эксклюзивными фактами, Евгений фиксирует последствия преступлений украинских националистов против мирного населения. Он продолжает рисковать жизнью, исполняя профессиональный долг, и всегда приходит на помощь тем, кто оказался в беде", — заявили в СК.
В сообщении СК России уточняется, что "в ближайшее время следователи предпримут все возможные меры для установления лиц, причастных к нападению на журналиста". Также сообщается, что по указанию председателя комитета Александра Бастрыкина Поддубный будет удостоен ведомственной медали за его работу и профессионализм.
Напомним, что военкор ВГТРК получил ранение в результате атаки украинского дрона, освещая события на границе Курской области. Изначально сообщалось о его смерти, однако позже эту информацию опровергли. Сейчас он находится в реанимации в тяжёлом состоянии с ожогами, где получает всё необходимое лечение. В ООН выразили обеспокоенность после атаки на журналиста и пожелали ему скорейшего выздоровления.