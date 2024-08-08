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Регион
7 августа, 21:42

Стало известно о состоянии военкора Поддубного, раненого при атаке дрона ВСУ

ТАСС: Военкор Поддубный находится в тяжёлом состоянии с ожогами в реанимации

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / ВЕСТИ

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / ВЕСТИ

Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который получил ранение в результате выполнения профессиональных обязанностей в Курской области, находится в тяжёлом состоянии с ожогами. Как рассказали ТАСС в Курской областной многопрофильной клинической больнице, военкор размещён в реанимации в ожоговом отделении.

"Привезли, <…> они [врач и пациент] в реанимации, привезли тяжёлого, работают", — рассказали в ожоговом отделении.

Вместе с этим в телекомпании ВГТРК со ссылкой на Минздрав сообщили, что Поддубный получает всё необходимое лечение. При поступлении в больницу его состояние оценивалось как тяжёлое, после проведения противошоковый терапии он был перемещён в реанимацию.

В ООН обеспокоены атакой на корреспондента ВГТРК Поддубного
В ООН обеспокоены атакой на корреспондента ВГТРК Поддубного

Напомним, что военкор ВГТРК получил ранение в результате атаки украинского дрона, освещая события на границе Курской области. Сейчас он госпитализирован и находится в сознании. Изначально сообщалось о его смерти, однако позже эту информацию опровергли.

Оксана Попова
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