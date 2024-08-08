Стало известно о состоянии военкора Поддубного, раненого при атаке дрона ВСУ

Корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, который получил ранение в результате выполнения профессиональных обязанностей в Курской области, находится в тяжёлом состоянии с ожогами. Как рассказали ТАСС в Курской областной многопрофильной клинической больнице, военкор размещён в реанимации в ожоговом отделении.

Вместе с этим в телекомпании ВГТРК со ссылкой на Минздрав сообщили, что Поддубный получает всё необходимое лечение. При поступлении в больницу его состояние оценивалось как тяжёлое, после проведения противошоковый терапии он был перемещён в реанимацию.