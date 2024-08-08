Сопровождавшая Поддубного съёмочная группа ВГТРК не пострадала

Съёмочная группа ВГТРК, сопровождавшая военного корреспондента Евгения Поддубного, не пострадала в результате атаки ВСУ в Курской области. Как сообщил звукооператор группы Станислав Еловский в разговоре с РИА "Новости", все сотрудники телекомпании в порядке.