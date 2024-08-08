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8 августа, 03:34

Сопровождавшая Поддубного съёмочная группа ВГТРК не пострадала

Звукооператор Еловский: Съёмочная группа военкора Поддубного в порядке

Съёмочная группа ВГТРК, сопровождавшая военного корреспондента Евгения Поддубного, не пострадала в результате атаки ВСУ в Курской области. Как сообщил звукооператор группы Станислав Еловский в разговоре с РИА "Новости", все сотрудники телекомпании в порядке.

"Всё ок", — прокомментировал Еловский текущее состояние команды, подчеркнув, что никаких серьёзных последствий от инцидента не зафиксировано.

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Напомним, следственный комитет России взял под строгий контроль дело о нападении на военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Военкор, получивший ранения от атаки украинского дрона в Курской области, сейчас находится в реанимации, где получает необходимое лечение. В ООН выразили обеспокоенность и пожелали ему скорейшего выздоровления.

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Кирилл Сосновских
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