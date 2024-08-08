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Регион
7 августа, 23:18

"Так просто не возьмёшь!": Военкор Коц рассказал о состоянии Поддубного

Военкор Коц сообщил, что Поддубный шутит после тяжёлого ранения

Корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц навестил в больнице получившего ранение в Курской области журналиста ВГТРК Евгения Поддубного. Как рассказал военкор в своём телеграм-канале, раненый шутит и беспокоится о своей группе.

"Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмёшь!", — написал Коц и поздравил коллегу с Днём рождения.

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Напомним, накануне, 7 августа, о смерти Поддубного заявили депутат Госдумы Михаил Делягин и военкор Юрий Котенок. Позже эту информацию опроверг другой член нижней палаты российского парламента Дмитрий Саблин и политик Олег Царёв, которые сообщили, что корреспондент получил ранение в Курской области. Впоследствии стало известно, что военкор пришёл в сознание. Некоторые государственные деятели по этому поводу заявляли, что Поддубный достоин звания Героя России.

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kremlin.ru

Алексей Соловьёв
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