"Так просто не возьмёшь!": Военкор Коц рассказал о состоянии Поддубного
Военкор Коц сообщил, что Поддубный шутит после тяжёлого ранения
Корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц навестил в больнице получившего ранение в Курской области журналиста ВГТРК Евгения Поддубного. Как рассказал военкор в своём телеграм-канале, раненый шутит и беспокоится о своей группе.
"Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмёшь!", — написал Коц и поздравил коллегу с Днём рождения.
Напомним, накануне, 7 августа, о смерти Поддубного заявили депутат Госдумы Михаил Делягин и военкор Юрий Котенок. Позже эту информацию опроверг другой член нижней палаты российского парламента Дмитрий Саблин и политик Олег Царёв, которые сообщили, что корреспондент получил ранение в Курской области. Впоследствии стало известно, что военкор пришёл в сознание. Некоторые государственные деятели по этому поводу заявляли, что Поддубный достоин звания Героя России.