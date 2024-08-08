"Так просто не возьмёшь!": Военкор Коц рассказал о состоянии Поддубного

Корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц навестил в больнице получившего ранение в Курской области журналиста ВГТРК Евгения Поддубного. Как рассказал военкор в своём телеграм-канале, раненый шутит и беспокоится о своей группе.

"Только что вышел от Евгенича. Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмёшь!", — написал Коц и поздравил коллегу с Днём рождения.