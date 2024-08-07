Беременную курянку, которая пыталась выехать из Суджи, ВСУ расстреляли в упор на глазах семьи

ВСУ в упор расстреляли беременную 24-летнюю девушку, которая вместе с семьёй пыталась выехать из Суджи Курской области. По данным SHOT, Нина вместе с мамой и сыном ехала в одной машине, а её супруг — в другой. Всё произошло возле трассы в Суджанском районе, когда вэсэушник выскочил из кустов и в упор расстрелял девушку, которая была на втором месяце беременности вторым ребёнком.