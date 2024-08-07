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7 августа, 15:51
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Беременную курянку, которая пыталась выехать из Суджи, ВСУ расстреляли в упор на глазах семьи

ВСУ в упор расстреляли беременную девушку в Курской области

Девушка, которую ВСУ расстреляли в Судже. Фото © SHOT

Девушка, которую ВСУ расстреляли в Судже. Фото © SHOT

ВСУ в упор расстреляли беременную 24-летнюю девушку, которая вместе с семьёй пыталась выехать из Суджи Курской области. По данным SHOT, Нина вместе с мамой и сыном ехала в одной машине, а её супруг — в другой. Всё произошло возле трассы в Суджанском районе, когда вэсэушник выскочил из кустов и в упор расстрелял девушку, которая была на втором месяце беременности вторым ребёнком.

Сидевший в машине мальчик также пострадал, он сейчас в больнице.

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Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным Генштаба, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, за минувшие сутки противник потерял 315 военнослужащих. Украинская сторона бьёт по машинам и домам мирных, есть жертвы и пострадавшие. Президент РФ Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Вся страна объединилась, чтобы помочь курянам.

Александра Вишнякова
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