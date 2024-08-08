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8 августа, 08:52

Минобороны рассказало о ситуации в Курской области на 8 августа

Минобороны: ВС РФ не допустили продвижения ВСУ в Курской области за сутки

Российские войска не допустили продвижения и прорыва формирований ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Об этом сообщает Минобороны в четверг, 8 августа.

"В течение суток активными действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками, подразделениями усиления и подошедшими резервами, ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии продвижения противника не допущено", — отметили в ведомстве.

Сейчас осуществляется огневое поражение скоплений живой силы и техники ВСУ. Пресекаются попытки прорыва отдельных подразделений.

Российские войска активно оттесняют ВСУ в Суджанском районе
Российские войска активно оттесняют ВСУ в Суджанском районе

Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным Генштаба на 7 августа, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, противник потерял 315 военнослужащих. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения. По данным на 8 августа, противник не смог продвинуться вглубь территории Курской области ни на один метр, а наоборот, отступает.

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Минобороны России

Александра Вишнякова
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