Российские войска активно оттесняют ВСУ в Суджанском районе
Российские войска ведут активные боевые действия в Суджанском районе Курской области, ВСУ оттесняют. Такие данные в четверг, 8 августа, привёл врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий.
"Военные ведут активные действия на территории Суджанского района, оттесняют войска за границу РФ, и уверен, что в ближайшие сутки это случится. Сейчас там активные боевые действия", — сказал он в эфире Первого канала.
Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным Генштаба на 7 августа, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, противник потерял 315 военнослужащих. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения. Накануне также в регионе серьёзные ранения получил военкор Евгений Поддубный. По данным на 8 августа, противник не смог продвинуться вглубь территории Курской области ни на один метр, а наоборот, отступает.
Минобороны России