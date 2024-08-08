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Регион
8 августа, 08:47
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Российские войска активно оттесняют ВСУ в Суджанском районе

Российские войска ведут активные боевые действия в Суджанском районе Курской области, ВСУ оттесняют. Такие данные в четверг, 8 августа, привёл врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий.

"Военные ведут активные действия на территории Суджанского района, оттесняют войска за границу РФ, и уверен, что в ближайшие сутки это случится. Сейчас там активные боевые действия", — сказал он в эфире Первого канала.

Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным Генштаба на 7 августа, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, противник потерял 315 военнослужащих. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения. Накануне также в регионе серьёзные ранения получил военкор Евгений Поддубный. По данным на 8 августа, противник не смог продвинуться вглубь территории Курской области ни на один метр, а наоборот, отступает.

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Минобороны России

Александра Вишнякова
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