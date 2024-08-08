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Регион
8 августа, 08:25
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В Курской области заявили об отступлении ВСУ

Врио замгубернатора Курской области: Противник не продвинулся вглубь, отступает

ВСУ не смогли продвинуться вглубь территории Курской области, а наоборот, отступают. Об этом сообщил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий.

"Противник не продвинулся ни на один метр, наоборот, отступает. Активно идёт поражение техники и боевых сил противника", — сказал он в эфире Первого канала.

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Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным Генштаба на 7 августа, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, противник потерял 315 военнослужащих. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения. Накануне также в регионе серьёзные ранения получил военкор Евгений Поддубный. Сейчас он находится в курской больнице, но его собираются перевезти в Москву.

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Минобороны России

Александра Вишнякова
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