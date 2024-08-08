В Курской области заявили об отступлении ВСУ
Врио замгубернатора Курской области: Противник не продвинулся вглубь, отступает
ВСУ не смогли продвинуться вглубь территории Курской области, а наоборот, отступают. Об этом сообщил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий.
"Противник не продвинулся ни на один метр, наоборот, отступает. Активно идёт поражение техники и боевых сил противника", — сказал он в эфире Первого канала.
Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным Генштаба на 7 августа, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, противник потерял 315 военнослужащих. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения. Накануне также в регионе серьёзные ранения получил военкор Евгений Поддубный. Сейчас он находится в курской больнице, но его собираются перевезти в Москву.
Минобороны России