В Курской области заявили об отступлении ВСУ

ВСУ не смогли продвинуться вглубь территории Курской области, а наоборот, отступают. Об этом сообщил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий.

"Противник не продвинулся ни на один метр, наоборот, отступает. Активно идёт поражение техники и боевых сил противника", — сказал он в эфире Первого канала.