Медведев призвал беспощадно разгромить врага после атаки ВСУ в Курской области
Медведев: Нужно извлечь урок из действий ВСУ в Курской области и разгромить врага
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал извлечь урок из ситуации, произошедшей на границе Курской области и разгромить врага. Об этом он написал в телеграм-канале, комментируя попытку прорыва ВСУ в этот приграничный российский регион.
По его словам, мотивы ВСУ очевидны: они хотят выгодно показать остатки иссекающих сил своим западным хозяевам ради получения очередной порции военной помощи. Также они намереваются разредить российские сил на линии фронта, оттянув их часть в Курск и Белгород.
"Необходимо извлечь серьезный урок из случившегося и исполнить то, что начальник Генерального штаба Валерий Герасимов пообещал верховному главнокомандующему — беспощадно разгромить и уничтожить врага", — заявил Медведев.
Напомним, 6 августа войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Пограничники и военные дали им отпор. Сейчас границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но продвижение ВСУ остановлено. Потери украинской армии за сутки уже превысили 310 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, мешая людям эвакуироваться. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы РФ массово заявляют о готовности принять жителей Курской области.
Life.ru