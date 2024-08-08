Медведев призвал беспощадно разгромить врага после атаки ВСУ в Курской области

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал извлечь урок из ситуации, произошедшей на границе Курской области и разгромить врага. Об этом он написал в телеграм-канале, комментируя попытку прорыва ВСУ в этот приграничный российский регион.

По его словам, мотивы ВСУ очевидны: они хотят выгодно показать остатки иссекающих сил своим западным хозяевам ради получения очередной порции военной помощи. Также они намереваются разредить российские сил на линии фронта, оттянув их часть в Курск и Белгород.