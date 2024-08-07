В Курской области ввели режим ЧС
Врио главы Курской области Смирнов ввёл в регионе режим ЧС
Курск. Вид на Знаменский кафедральный собор. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Врио главы Курской области Алексей Смирнов ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с происходящим на границе с Украиной. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
"В Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка в приграничных районах. Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области", — говорится в сообщении Смирнова.
Врио главы региона добавил, что возьмёт под личный контроль работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС до тех пор, пока оперативная обстановка не улучшится. Также Смирнов напомнил, что оперативный штаб работает круглосуточно.
"Ситуацию держу на личном контроле. Постоянно нахожусь на связи с силовыми ведомствами и федеральным центром. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности курян", — заключил врио главы региона.
Напомним, ранним утром 6 августа войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Пограничники и военные дали им отпор. На границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но продвижение ВСУ остановлено. Потери украинской армии за сутки уже превысили 300 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, мешая людям эвакуироваться. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы РФ массово заявляют о готовности принять жителей Курской области. Свою поддержку гражданам выражают, как простые россияне, так и публичные лица.