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Регион
7 августа, 17:38

В Курской области ввели режим ЧС

Врио главы Курской области Смирнов ввёл в регионе режим ЧС

Курск. Вид на Знаменский кафедральный собор. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Курск. Вид на Знаменский кафедральный собор. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Врио главы Курской области Алексей Смирнов ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с происходящим на границе с Украиной. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"В Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка в приграничных районах. Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области", — говорится в сообщении Смирнова.

Врио главы региона добавил, что возьмёт под личный контроль работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС до тех пор, пока оперативная обстановка не улучшится. Также Смирнов напомнил, что оперативный штаб работает круглосуточно.

"Ситуацию держу на личном контроле. Постоянно нахожусь на связи с силовыми ведомствами и федеральным центром. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности курян", — заключил врио главы региона.

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Напомним, ранним утром 6 августа войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Пограничники и военные дали им отпор. На границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но продвижение ВСУ остановлено. Потери украинской армии за сутки уже превысили 300 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, мешая людям эвакуироваться. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы РФ массово заявляют о готовности принять жителей Курской области. Свою поддержку гражданам выражают, как простые россияне, так и публичные лица.

Никита Никонов
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