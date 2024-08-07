В Курской области ввели режим ЧС

Врио главы Курской области Алексей Смирнов ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с происходящим на границе с Украиной. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"В Курской области сохраняется сложная оперативная обстановка в приграничных районах. Для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил принял решение о введении с 7 августа чрезвычайной ситуации на территории Курской области", — говорится в сообщении Смирнова.

Врио главы региона добавил, что возьмёт под личный контроль работу сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС до тех пор, пока оперативная обстановка не улучшится. Также Смирнов напомнил, что оперативный штаб работает круглосуточно.