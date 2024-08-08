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"Пламя стеной": Коц восстановил хронологию событий в Судже и объяснил слухи о смерти Поддубного

Военкор Коц восстановил хронологию событий, когда в Судже был ранен Поддубный

8 августа, 07:47
Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Военный корреспондент и знакомый Евгения Поддубного Александр Коц рассказал, как именно съёмочная группа ВГТРК попала под удар украинского дрона и почему ранения получил только журналист. Коц публикует в телеграм-канале события вчерашнего трагического дня.

Как только накануне до Коца дошли слухи о возможной гибели Поддубного, он тут же выдвинулся в сторону Суджи Курской области, так как находился от места всего в часе езды. Он созвонился с ребятами из съёмочной группы военкора и смог пересечься с ними вблизи города. Они были на машине, Поддубный был на другой и находился в ней один.

По словам съёмочной группы, снимали они весь день, Евгений постоянно выходил в прямой эфир и только к вечеру было принято решение выдвинуться в сторону Суджи, где, по словам военкора, был знакомый офицер, который мог дать информацию о боевых действиях прямо с места. Коц добавил, что в тот момент в райцентре шли бои, но ВСУ не заняли территорию.

"Подъехали практически к въездному кольцу в город, раздались автоматные очереди. Женька, ехавший впереди, развернул машину, парни — за ним. И вдруг над машиной Евгенича раздался взрыв. Скорее всего — дрон-камикадзе. Это объясняет стрельбу — наши бойцы пытались его сбить. Вероятно, съёмочную группу "срисовал" сверху дрон-разведчик и навёл на неё FPV", — поделился он.

Как рассказали ребята из съёмочной группы, они тут же выскочили из машины, подбежали к джипу Поддубного, еле выломали дверь — салон уже полыхал, и "пламя стояло стеной". Группа отзвонилась в Москву и рассказала, что видела, после чего по телевидению была дана трагическая новость о якобы гибели военкора. Коц узнал, в какую больницу отвезли Поддубного и помчался его разыскивать, найдя в одной из палат.

"О, доехал. Сань, что со Стасом и Рубеном? [ребята из съёмочной группы Поддубного]", — такими словами встретил Коца раненый журналист. Тот его успокоил, что всё в порядке.

Число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область достигло 34
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Напомним, накануне военкор Евгений Поддубный получил ранение от удара украинского дрона в Курской области. Его доставили в реанимацию. СК взял на контроль расследование по делу о нападении на журналиста. В ООН выразили обеспокоенность по поводу случившегося и пожелали военкору выздоровления. Сейчас врачи стабилизировали состояние Поддубного, он пришёл в сознание и его доставят в Москву для продолжения лечения.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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