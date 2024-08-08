Наши войска провели контрпрорыв в Курской области, ВСУ несут потери

60 бойцов ВСУ уничтожено, ещё 15 сдались в плен в ходе сегодняшней операции пограничников ФСБ совместно с военными группировки "Север". Как пишет SHOT со ссылкой на источник, контрпрорыв провели в Кореневском районе Курской области при поддержке артиллерии и авиации, территория зачищается.