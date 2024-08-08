Наши войска провели контрпрорыв в Курской области, ВСУ несут потери
60 бойцов ВСУ уничтожено, 15 сдались в плен в ходе операции в Курской области
60 бойцов ВСУ уничтожено, ещё 15 сдались в плен в ходе сегодняшней операции пограничников ФСБ совместно с военными группировки "Север". Как пишет SHOT со ссылкой на источник, контрпрорыв провели в Кореневском районе Курской области при поддержке артиллерии и авиации, территория зачищается.
Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным Генштаба на 7 августа, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, а к 8 августа противник потерял 660 бойцов и 82 единицы бронетехники. Власти Курской области сообщили, что ВСУ не смогли продвинуться вглубь территории ни на один метр, а наоборот, отступают.
Минобороны России