Шторм-новости СВО: Подвиг суджинских пограничников в Курской области, сдача ВСУ в плен в Донбассе, 8 августа Африканские подразделения бойцов ЧВК "Вагнер" замечены под Курском, ВС РФ зашли в несколько населённых пунктов на Покровском направлении, Медведев призвал изменить характер СВО — дайджест в материале Life.ru 8 августа, 11:08 Российский военнослужащий в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Ситуация в Курской области, 8 августа

В районе Суджи в Курской области идут ожесточённые бои. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны

Киев продолжает стягивать силы в Курском приграничье. Группировка войск "Север", ранее действовавшая в Харьковской области, переориентируется на это направление. Украинские боевики обстреливают жилые кварталы Суджи и инициировали бои в пригородах. Российские власти проводят эвакуацию населения. С нашей стороны идёт уничтожение украинских ДРГ, вооружённых ПЗРК.

На участках местности без плотной городской застройки противник несёт серьёзные потери в технике. Об этом говорит появление в районе эвакуационных машин. Наибольшие потери украинские силы несут от многочисленных вылетов авиации.

В Курской области враг подтянул инженерную технику для эвакуации подбитой натовской брони, но был поражён. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны

Всего Киев бросил в наступление 1000 человек, доложил глава Генштаба Герасимов. С нашей стороны резервные силы решили дополнить, по сообщению телеграм-канала "Два майора", отрядами ветеранов ЧВК "Вагнер" из Африки. Видеоподтверждение появилось в Сети. Кроме того, на месте им будут помогать народные дружинники, в своё время подготовленные этой организацией.

Телеграм-канал "Операция Z": "Военкоры Русской весны пишут, что в Европе дорожает газ на фоне боёв в Курской области и слухов о якобы захвате ВСУ газоизмерительной станции "Суджа", через которую идёт транзит российского газа в ЕС через Украину. На этом фоне цены на газ в Европе взлетели на 5%".

Лучше всего в последние пару дней себя показали подразделения пограничной службы, героически сдерживавшие первый натиск. Это отмечает телеграм-канал "Рыбарь": "Отдельно отметим героизм подразделений пограничников, которые первыми приняли бой. До сих пор поступают сообщения об успешной (или неуспешной) эвакуации отдельных пунктов и застав: полная картина, наверное, прояснится лишь через неделю. Но, к сожалению, потерь непозволительно много. И одномоментное количество сопоставимо с войнами прошлого столетия".

Схожие мысли высказывает телеграм-канал "Месть доброй воли": "Бой суджинских пограничников в Курской области и их подвиг не должны быть забыты. Подвиг пограничников, которые сами "мутили" себе тяжёлое вооружение, потому что соседи боялись лишний раз применить арту, дабы не запалить позиции.

Подвиг пограничников, которые отправили под огнём кассет и ракетами хохла свои семьи из Суджи уже в самый последний момент. Подвиг пограничников, которые сражались до талого в суджинской комендатуре с двумя десятками АК и двумя ПК против хохла на танках и "бредли", потому что из Москвы не было приказа на отход".

Донецкая область, 8 августа

Дорога смерти и отчаяния: "Отважные" разгромили колонну бронетехники с Bradley, наступая к Покровску. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны

На Покровском направлении наши бойцы двигаются по череде сёл к Покровску. Ближайшим крупным промежуточным пунктом является Гродовка. А пока противник признал занятие ВС РФ села Сергеевка. Между Соколом и Прогрессом наши бойцы разгромили колонну западной техники. На кадры попал сожжённый американский БМП Bradley. Наше наступление здесь ведётся широким фронтом, а все резервы противника находятся в районе Курского приграничья. Схожая ситуация наблюдается на Торецком направлении. Противник сдаётся в плен нашим воинам, резервов в тылу у врага нет. Некоторые позиции оставляются солдатами ВСУ без боя, чтобы избежать окружения.

Дмитрий Медведев предлагает изменить статус СВО

Зампред Совбеза РФ в своём телеграм-канале заявил, что СВО должна приобрести "открыто экстерриториальный характер": "Есть и ещё одно важное политическое и правовое последствие случившегося [в Курской области]. С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока ещё существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше. Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ Украинского рейха. И об этом теперь можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов. Террористическая операция бандеровцев должна снять с этой темы любые табу. Пусть это осознают все, включая английских ублюдков: мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным".

Запорожская область, 8 августа

Боец ВС РФ в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Боевые действия на направлении ведутся преимущественно дронами. Наши бойцы смогли занять опорный пункт противника вдоль дороги Вербовое – Работино. Таким образом был выравнен фланг, наша оборона на участке стала более устойчивой.

Херсонская область, 8 августа

Противник пытается возводить свои укрепления ближе к воде на правом берегу Днепра. Ночью наша артиллерия нарушила планы врага и нанесла удар по солдатам ВСУ, расположившимся в малоэтажной застройке. Украинское издание "Общественное. Новости" сообщило о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Речь идёт об объектах военной инфраструктуры.

В Одесской области украинских призывников посадили в тюрьму

15 мужчин, пойманных ТЦК в Измаиле, посадили на нары и заперли на замок. У граждан отсутствуют нормальные санитарные и бытовые условия. Фактически их незаконно удерживают в клетке. Такие призывники составляют основу "резервных бригад" ВСУ.

Авторы Кирилл Золотарев