Шторм-новости СВО: Секретный план боевиков в Курской области, ВСУ открывают фронт под Сумами, российский флаг над Нью-Йорком, ситуация 7 августа На Украине признали провалом атаку на Курскую область, у ВСУ проблемы с личным составом, военкоматы охотятся за уклонистами в Одесской области, — дайджест в материале Life.ru. 7 августа, 11:53 Реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS. Обложка © ТАСС / Zuma

Наступление ВСУ в Курской области

Украинские формирования силами до бригады при поддержке 155-мм орудий, РСЗО HIMARS и дронов решились на попытку прорыва вглубь Курской области. Наступающую украинскую пехоту поддержало несколько единиц бронетехники. Для их уничтожения вылетели вертолёты Ка-52 ВС РФ. Несколько украинских бронемашин было сожжено в 5–6 километрах от украинской границы. Это пик продвижения боевиков. Противник обеспечил свои наступающие порядки средствами ПВО. В результате их работы был сбит один Ка-52, экипаж выжил.

Возможной целью противника является газоизмерительная станция в Судже Курской области, расположенная недалеко от границы. Через эту станцию проходит последний работающий газопровод из России на Украину и в Европу.

В ходе своего наступления ВСУ не гнушаются использовать самые тяжёлые виды вооружений по гражданским и культурным объектам. От обстрелов пострадали несколько детей, машина скорой помощи. Серьёзные повреждения от украинских ударов получил Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь. Ночью силам противника в приграничье спать не давали — по технике врага активно работали наши специалисты. В частности, в районе активно летают БПЛА группировки "Север". На кадры объективного контроля попало уничтожение нескольких машин противника.

Серьёзные повреждения от украинских ударов получил Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь в Курской области. Фото © Telegram / otryadkovpaka

Оценки военкорами нового украинского наступления разнятся. Так, "Рыбарь" пишет: "Ожидать скорого прекращения атак не стоит: в Курской области продолжаются ожесточённые бои, исключать активизации украинских формирований и на других участках также нельзя. Более того, в действиях противника проглядывается замысел, связанный с наступлением в наиболее "узких" местах с целью заставить ВС РФ перебросить туда силы с других направлений".

Telegram-канал "ZАПИСКИ VЕТЕРАНА" в целом соглашается с этой позицией: "Задача "Курской операции" ВСУ оттянуть наши подразделения из Донбасса, где у ВСУ не получается стабилизировать фронт и остановить медленное, но верное продвижение ВС РФ. С личным составом и резервами у нас не всё так хорошо, как докладывают с мест в Генштаб. Противник это знает. И использует это в своих интересах, зная, что командование ВС РФ вынуждено будет снимать с Донбасса подразделения для усиления рубежей в Курской области. Командование ВСУ, пользуясь нашими проблемами с резервами, пытается сорвать продвижение наших сил в Донбассе".



Однако, если учесть расстояние между ДНР и Курской областью, грамотнее будет выглядеть позиция военного эксперта Владислава Угольного. Он пишет о том, что новое украинское наступление призвано отвлечь ВС РФ от Харьковской области и развёртывания новых сил в этом направлении: "Остаётся военный аспект. И здесь, в принципе, имеется определённая логика: нанести удар по ГВ "Север" рейдовыми действиями, вынудить отвлечься на район Суджи. В принципе, примерно в августе насыщение ГВ "Север" должно было позволить активизироваться в Харьковской области и/или Ахтырском районе Сумской. Вот киевские начальники и играются в срыв нашего развёртывания. Это единственное сколько-нибудь логическое объяснение происходящего".

Реактивная система залпового огня M142 HIMARS. Фото © ТАСС / Tytus Zmijewski

Сразу несколько украинских экспертов высказались крайне нелестно насчёт новых действий ВСУ. Украинцев беспокоит то, что, пока ВС РФ двигаются вперёд в Донбассе, украинское командование отправляет боеспособную бригаду и тяжёлые средства усиления за сотни километров в Курскую область. Вот что пишет один из киевских экспертов: "Ситуация на покровском направлении критическая, оборона на нескольких участках рухнула и пока не стабилизировалась во многом из-за нехватки личного состава. Отвлечение почти бригады на наступление на Курскую область, лишённое стратегического смысла, граничит с умственной неполноценностью".

Общее мнение военных экспертов: атака на Курскую область преследует только одну цель — создать красивую картинку, чтобы отвлечь внимание от провалов на фронте. Для этого киевский режим не побрезговал голливудскими шаблонами и записал в смертники 300 солдат, как в фильме про 300 спартанцев, которые все до единого были убиты на маленьком клочке земли. Такими силами располагали ВСУ при атаке нашего приграничья.

Донецкая область, 7 августа

Бойцы штурмовой бригады "Сомали" водрузили российский флаг над зданием школы. Видео © Telegram / otryadkovpaka

В ДНР российские силы смогли совершить прорыв вглубь Нью-Йорка. Над северо-западной частью города штурмовики из бригады "Сомали" подняли российский триколор. Продолжается наступление и на соседний Торецк, фактически бои уже идут на городских окраинах.

Под Часовым Яром наши бойцы продолжают расширять плацдарм на берегу канала, разделяющего город. На флангах ВС РФ ведут бои с ВСУ в районе Красного и Калиновки. Вероятен обход украинских военнослужащих с последующим их выдавливанием из города. В районе Красногоровки российские войска ведут бои с украинскими солдатами, оставшимися на окраинах населённого пункта.

Запорожская область, 7 августа

Эксперты прогнозируют скорое начало наступления противника на Энергодар. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон и Telegram-канал "Русский инженер". Недавно противник вывел с фронта несколько бригад морской пехоты — они могут послужить ядром группы десанта на Энергодар. Для доставки солдат ВСУ к месту боевых действий возможно использование лодок, которые Украине поставили с Запада. В Энергодаре находится АЭС. Киевский режим может использовать атомную станцию для различных провокаций и выхода из собственного военного тупика.

В Одесской области ловят уклонистов

Украинские пограничники отчитались о поимке 42 мужчин, пытавшихся пробраться в Приднестровье. Все они пытались избежать мобилизации и последующей отправки на фронт в качестве "пушечного мяса". Несчастных граждан загнали в фургон сельскохозяйственного грузовика как скот. В ближайшее время их отправят на фронт.

Авторы Кирилл Золотарев