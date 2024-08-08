В составе подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область, есть польские наёмники

В составе подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область, находятся польские наёмники. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По его данным, в приграничных районах замечено около 30 человек, общавшихся между собой на польском языке. Все они вооружены американскими карабинами М4, винтовками Ukrop UAR10 и UAR15 (калибры 7,62 и 5,56) и польскими автоматами MSBS Grot. При этом общее число иностранных наёмников — существенно больше.