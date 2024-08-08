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8 августа, 16:46

В составе подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область, есть польские наёмники

В составе подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область, находятся польские наёмники. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

  • Снаряды с поражающими элементами в виде металлических шариков. Фото © SHOT
    Снаряды с поражающими элементами в виде металлических шариков. Фото © SHOT
  • Снаряды с поражающими элементами в виде металлических шариков. Фото © SHOT
    Снаряды с поражающими элементами в виде металлических шариков. Фото © SHOT

Снаряды с поражающими элементами в виде металлических шариков. Фото © SHOT

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По его данным, в приграничных районах замечено около 30 человек, общавшихся между собой на польском языке. Все они вооружены американскими карабинами М4, винтовками Ukrop UAR10 и UAR15 (калибры 7,62 и 5,56) и польскими автоматами MSBS Grot. При этом общее число иностранных наёмников — существенно больше.

По словам местных жителей, ВСУ сбрасывают на машины мирных граждан снаряды с поражающими элементами в виде металлических шариков, которые могут пробивать корпус.

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Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным на 8 августа, ВСУ за сутки не смогли продвинуться вглубь территории ни на один метр. Противник потерял 660 бойцов и 82 единицы бронетехники.

Обложка ©

Telegram/Алексей Смирнов

Николь Вербер
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