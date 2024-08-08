В результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, включая 9 детей

За три дня обстрелов Курской области ВСУ пострадали 66 человек, в том числе 9 детей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России в период с 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области вооружеёными формированиями Украины пострадали 66 человек, в том числе 9 детей", — сообщил министр, его заявление опубликовано в телеграм-канале Депздрава.