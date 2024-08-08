В результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, включая 9 детей
За три дня обстрелов Курской области ВСУ пострадали 66 человек, в том числе 9 детей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России в период с 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области вооружеёными формированиями Украины пострадали 66 человек, в том числе 9 детей", — сообщил министр, его заявление опубликовано в телеграм-канале Депздрава.
Он отметил, что в больницах Курска находятся 38 человек, в том числе 5 детей. Амбулаторную помощь медики оказали 19 пострадавшим, в том числе 2 детям, заключил Мурашко.
Как сообщал Life.ru, 6 августа украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Сейчас сражения в приграничье продолжаются, враг начал отступать. К сожалению, в результате обстрелов погибли мирные граждане. Глава российского кабмина Михаил Мишустин заявил, что 1,8 миллиарда рублей из бюджета выделят на поддержку жителей, лишившихся жилья по вине ВСУ.
Telegram / Алексей Смирнов