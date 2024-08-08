В ООН прервали молчание по ситуации в Курской области и сделали неожиданное заявление

Попытка вторжения украинской армии на территорию Курской области вызывает беспокойство. ООН призывает к обеспечению защиты мирного населения, заявил во время брифинга заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак, отвечая на соответствующий вопрос.