В ООН прервали молчание по ситуации в Курской области и сделали неожиданное заявление
В ООН призвали обеспечить защиту мирных жителей Курской области
Попытка вторжения украинской армии на территорию Курской области вызывает беспокойство. ООН призывает к обеспечению защиты мирного населения, заявил во время брифинга заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак, отвечая на соответствующий вопрос.
"Развитие событий вызывает настоящую обеспокоенность. Мы призываем все стороны действовать ответственно и обеспечить защиту гражданского населения", — сказал он.
Напомним, что ВСУ 6 августа предприняли попытку прорыва в Курскую область. Известно о четверых погибших и 34 пострадавших из числа мирного населения. Сейчас сражения в приграничье продолжаются, продвижение противника остановлено. Армия России бьёт по местам дислокации украинских подразделений в Сумской области, откуда ведутся обстрелы территории РФ. К слову об ООН, это не первый случай, когда организация "выражает обеспокоенность", ранее накануне таким же образом там отреагировали на попытку убийства военного корреспондента Евгения Поддубного.
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