Четыре человека погибли в результате атак ВСУ в Курской области. Об этом сообщил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий.

"К сожалению, есть пострадавшие. К сожалению, есть и погибшие — четверо человек. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объёме. Ни один раненый в стационарах Курской области не погиб", — сказал он в эфире Первого канала.