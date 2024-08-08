Четыре человека погибли в результате атак ВСУ в Курской области
Четыре человека погибли в результате атак ВСУ в Курской области. Об этом сообщил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий.
"К сожалению, есть пострадавшие. К сожалению, есть и погибшие — четверо человек. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объёме. Ни один раненый в стационарах Курской области не погиб", — сказал он в эфире Первого канала.
Белостоцкий отметил, что за время непрекращающихся обстрелов со стороны украинской армии учреждения здравоохранения области не потеряли ни одного раненого, поступившего в больницу.
Напомним, что 6 августа армия ВСУ попыталась прорваться в Курскую область, но сделать им этого не удалось. Несмотря на напряжённую ситуацию на границе, враг отступает. К сожалению, в результате атак киевского режима погибли мирные жители, ВСУ в упор расстреляли беременную девушку. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Для эвакуированных из приграничных районов Курской области открыли 21 ПВР. Туда население транспортируют на броневиках под защитой ПВО.
Telegram / Алексей Смирнов