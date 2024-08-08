Жителей Курской области эвакуируют на бронированных машинах под прикрытием ПВО
Белостоцкий: 3 тыc. человек вывезли с обстреливаемых территорий Курской области
Около трёх тысяч мирных жителей Курской области эвакуировали с обстреливаемых ВСУ территорий, 1,5 тысячи из них расположились в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщил журналистам врио заместителя губернатора Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.
"Всё население, которое нужно было эвакуировать, мы эвакуировали. Это порядка 3 тыс. человек. 1,5 тыс. человек сейчас размещены у нас в пунктах временного размещения", — сказал он, отметив, что для жителей подготовили 21 ПВР.
По словам заместителя главы региона, желающих уехать эвакуируют на бронированных машинах. Население вывозили ночью под прикрытием ПВО и РЭБ в ПВР города Курска.
Как сообщал Life.ru, 6 августа украинская армия попыталась прорваться в Курскую область, однако российские бойцы дали им отпор. Ситуация на границе всё ещё остаётся напряжённой, но ВСУ отступают. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей. Детей ради их безопасности отправляют в лагеря в других регионах. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Области РФ массово заявляют о готовности принять жителей Курской области. Сегодня утром в Минобороны рассказали о ситуации в регионе на 8 августа.
Telegram / Алексей Смирнов