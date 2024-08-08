Жителей Курской области эвакуируют на бронированных машинах под прикрытием ПВО

Около трёх тысяч мирных жителей Курской области эвакуировали с обстреливаемых ВСУ территорий, 1,5 тысячи из них расположились в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщил журналистам врио заместителя губернатора Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.

"Всё население, которое нужно было эвакуировать, мы эвакуировали. Это порядка 3 тыс. человек. 1,5 тыс. человек сейчас размещены у нас в пунктах временного размещения", — сказал он, отметив, что для жителей подготовили 21 ПВР.