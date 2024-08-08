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8 августа, 07:54

Муж убитой беременной курянки: Нас расстрелял солдат ВСУ

Погибшая Нина Кузнецова. Обложка © VK / Нина Кузнецова

Погибшая Нина Кузнецова. Обложка © VK / Нина Кузнецова

Житель Курской области, на глазах которого ВСУ расстреляли его беременную жену, поделился деталями случившегося. В беседе с 360.ru Артём Кузнецов сообщил, что вместе с семьёй пытался эвакуироваться из села Куриловка в Курск, но попал под обстрел украинских военных.

"Мы ехали на двух машинах. Нас расстрелял солдат ВСУ", — заявил мужчина.

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Артём уточнил, что сначала украинский боевик открыл огонь по его автомобилю, а после начал стрелять по машине его беременной жены Нины. Там же сидели мать и сын убитой женщины, они не пострадали. Нину без сознания увезли в больницу, но спасти её не удалось. Сейчас Артём собирает средства на похороны супруги. Информация о месте и времени прощания будет известна позже.

Напомним, ВСУ в упор расстреляли беременную женщину 7 августа. Всё произошло возле трассы в Суджанском районе Курской области. Вэсэушник выскочил из кустов и открыл огонь по машинам мирных жителей, которые пытались выехать из опасной местности. Как рассказал позже свёкор убитой, она сначала потеряла сознание и врезалась в машину супруга. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Курянка была на втором месяце беременности и ждала второго ребёнка.

Алёна Зиновьева
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