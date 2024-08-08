Муж убитой беременной курянки: Нас расстрелял солдат ВСУ

Житель Курской области, на глазах которого ВСУ расстреляли его беременную жену, поделился деталями случившегося. В беседе с 360.ru Артём Кузнецов сообщил, что вместе с семьёй пытался эвакуироваться из села Куриловка в Курск, но попал под обстрел украинских военных.

Артём уточнил, что сначала украинский боевик открыл огонь по его автомобилю, а после начал стрелять по машине его беременной жены Нины. Там же сидели мать и сын убитой женщины, они не пострадали. Нину без сознания увезли в больницу, но спасти её не удалось. Сейчас Артём собирает средства на похороны супруги. Информация о месте и времени прощания будет известна позже.