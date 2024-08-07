Cвёкр беременной курянки рассказал, как всушники в упор расстреляли его невестку

Во время обстрела муж Нины Артём и все, кто находился с ним в машине, не пострадали. При этом глава семейства ехал спереди. Бойцы ВСУ, выскочив из кустов, начали стрелять по машине Артёма, но никого, к счастью, не задели. А затем боевики атаковали автомобиль Нины. От полученных ранений женщина, находившаяся на втором месяце беременности, потеряла сознание и врезалась в машину супруга.