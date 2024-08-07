Cвёкр беременной курянки рассказал, как всушники в упор расстреляли его невестку
Cвёкр убитой ВСУ беременной курянки рассказал, что она ехала одна в машине
Погибшая Нина Кузнецова. Обложка © VK / Нина Кузнецова
Свёкр беременной жительницы Курской области Нины Кузнецовой, которую расстреляли украинские боевики, рассказал, как это произошло. Женщина вместе с родственниками пыталась эвакуироваться из Суджи на двух машинах.
Cвёкр беременной курянки, которую расстреляли в упор, показал машину сына после атаки ВСУ. Видео © Telegram / Zvezdanews
Во время обстрела муж Нины Артём и все, кто находился с ним в машине, не пострадали. При этом глава семейства ехал спереди. Бойцы ВСУ, выскочив из кустов, начали стрелять по машине Артёма, но никого, к счастью, не задели. А затем боевики атаковали автомобиль Нины. От полученных ранений женщина, находившаяся на втором месяце беременности, потеряла сознание и врезалась в машину супруга.
"Вон приборку пробило. Если бы кто-то спереди сидел — погиб бы. Обычно так внук сидит в кресле. А это в зад уже невестка мёртвая заехала", — рассказал телеканалу "Звезда" свёкр погибшей, показывая изрешечённое пулями авто сына.
Напомним, утром 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным Генштаба, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, за минувшие сутки противник потерял 315 военнослужащих. Есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, мешая людям эвакуироваться. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы РФ массово заявляют о готовности принять жителей Курской области. Свою поддержку гражданам выражают, как простые россияне, так и публичные лица.