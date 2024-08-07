Число пострадавших при атаке на Курскую область выросло до 31, среди них 6 детей

В Курской области 31 человек, в том числе шестеро детей, пострадали при обстрелах ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава РФ.

"По оперативным данным, в результате обстрелов украинскими националистами в Курской области травмы и ранения получили 31 человек, в том числе шесть детей. Госпитализированы и получают стационарное лечение 19 человек, в том числе четверо детей", — говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что состояние четверых раненых, в том числе одного ребёнка, оценивается как тяжёлое. Врачи провели телемедицинские консультации со специалистами федеральных медорганизаций.