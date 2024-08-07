Число пострадавших при атаке на Курскую область выросло до 31, среди них 6 детей
Последствия обстрела ВСУ города Суджа в Курской области. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
В Курской области 31 человек, в том числе шестеро детей, пострадали при обстрелах ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава РФ.
"По оперативным данным, в результате обстрелов украинскими националистами в Курской области травмы и ранения получили 31 человек, в том числе шесть детей. Госпитализированы и получают стационарное лечение 19 человек, в том числе четверо детей", — говорится в сообщении.
В Минздраве добавили, что состояние четверых раненых, в том числе одного ребёнка, оценивается как тяжёлое. Врачи провели телемедицинские консультации со специалистами федеральных медорганизаций.
Амбулаторная помощь оказана 12 пострадавшим, в том числе двум несовершеннолетним.
Как сообщал Life.ru, утром 6 августа войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Пограничники и военные дали им отпор. Сейчас границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но продвижение ВСУ остановлено. Потери украинской армии за сутки уже превысили 310 человек и 50 единиц бронетехники. Есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, мешая людям эвакуироваться. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы РФ массово заявляют о готовности принять жителей Курской области. Свою поддержку гражданам выражают, как простые россияне, так и публичные лица.