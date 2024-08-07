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7 августа, 17:54

Мурашко поручил представить к наградам медиков, погибших в Курской области

Александр Никитичев и Александр Чекалин, погибшие в Курской области при ударе ВСУ. Обложка © VK / Саша Никитичев / Telegram / "Голос трибун 46"

Александр Никитичев и Александр Чекалин, погибшие в Курской области при ударе ВСУ. Обложка © VK / Саша Никитичев / Telegram / "Голос трибун 46"

Двоих сотрудников скорой помощи, которые погибли при атаке ВСУ в Курской области, представят к государственным наградам. Соответствующее поручение дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко дал поручение представить погибших медиков к правительственным наградам", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава Курской области.

Напомним, накануне ВСУ сбросили дрон на машину скорой помощи. Фельдшер и водитель погибли, врач пострадал. Погибшим фельдшером оказался отец местного футболиста.

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Как сообщал Life.ru, утром 6 августа войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Пограничники и военные дали им отпор. Сейчас границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но продвижение ВСУ остановлено. Потери украинской армии за сутки уже превысили 310 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, мешая людям эвакуироваться. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы РФ массово заявляют о готовности принять жителей Курской области. Свою поддержку гражданам выражают, как простые россияне, так и публичные лица.

Никита Никонов
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