При атаке ВСУ в Курской области погиб отец футболиста "Авангарда" Чекалина
Погибший фельдшер Александр Чекалин. Обложка © Telegram / "Голос трибун 46"
В результате атаки ВСУ в Суджанском районе Курской области погиб отец футболиста местного "Авангарда". Об этом сообщает "РБК Спорт" со ссылкой на пресс-службу клуба.
Телеграм-канал фанатов "Авангарда" уточняет, что 36-летний Александр Чекалин работал фельдшером скорой помощи.
"У нашего воспитанника футбольной академии ФК "Авангард Курск" при террористическом нападении ВСУ погиб отец. Александр Чекалин работал фельдшером скорой помощи и был на выезде при жуткой трагедии", — говорится в сообщении.
Вместе с ним погиб и 52-летний водитель Александр Никитичев. Напомним, накануне ВСУ сбросили дрон на машину скорой помощи, где находились мужчины. Также пострадал врач.
Как сообщал Life.ru, ранним утром 6 августа войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. На границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но потери украинской армии за сутки уже превысили 300 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, мешая людям эвакуироваться. Президент РФ Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы России массово заявляют о готовности принять жителей Курской области.