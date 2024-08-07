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7 августа, 15:25

При атаке ВСУ в Курской области погиб отец футболиста "Авангарда" Чекалина

Погибший фельдшер Александр Чекалин. Обложка © Telegram / "Голос трибун 46"

Погибший фельдшер Александр Чекалин. Обложка © Telegram / "Голос трибун 46"

В результате атаки ВСУ в Суджанском районе Курской области погиб отец футболиста местного "Авангарда". Об этом сообщает "РБК Спорт" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Телеграм-канал фанатов "Авангарда" уточняет, что 36-летний Александр Чекалин работал фельдшером скорой помощи.

"У нашего воспитанника футбольной академии ФК "Авангард Курск" при террористическом нападении ВСУ погиб отец. Александр Чекалин работал фельдшером скорой помощи и был на выезде при жуткой трагедии", — говорится в сообщении.

Вместе с ним погиб и 52-летний водитель Александр Никитичев. Напомним, накануне ВСУ сбросили дрон на машину скорой помощи, где находились мужчины. Также пострадал врач.

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Как сообщал Life.ru, ранним утром 6 августа войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. На границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но потери украинской армии за сутки уже превысили 300 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, мешая людям эвакуироваться. Президент РФ Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы России массово заявляют о готовности принять жителей Курской области.

Наталья Демьянова
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