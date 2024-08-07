При атаке ВСУ в Курской области погиб отец футболиста "Авангарда" Чекалина

В результате атаки ВСУ в Суджанском районе Курской области погиб отец футболиста местного "Авангарда". Об этом сообщает "РБК Спорт" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Телеграм-канал фанатов "Авангарда" уточняет, что 36-летний Александр Чекалин работал фельдшером скорой помощи.

"У нашего воспитанника футбольной академии ФК "Авангард Курск" при террористическом нападении ВСУ погиб отец. Александр Чекалин работал фельдшером скорой помощи и был на выезде при жуткой трагедии", — говорится в сообщении.