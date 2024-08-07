"Понимаем, как никто другой": Гладков трогательно обратился к жителям Курской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил жителям соседней Курской области слова поддержки на фоне событий, связанных с атакой ВСУ. Он отметил, что возглавляемый им регион, как никакой другой, понимает, что такое агрессия со стороны Киева.

"Безжалостность и цинизм наносимых ударов, разрушения и гибель мирных жителей, детей. <...> Мы переживаем за своих соседей так же, как они переживали за нас и были рядом в трудное время: в мае и июне прошлого года, когда регулярным массированным обстрелам подвергались Козинка, Новая Таволжанка, Шебекино; с января по март — в этом году, когда ракетные удары наносились по Белгороду", — написал Гладков в телеграм-канале.

Он добавил, что находится в постоянном контакте с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. По словам Гладкова, белгородские власти готовы помочь жителям Курской области всем, чем смогут.