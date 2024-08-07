"Понимаем, как никто другой": Гладков трогательно обратился к жителям Курской области
Белгородский губернатор Гладков выразил слова поддержки жителям Курской области
Последствия атаки ВСУ на Курскую область. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил жителям соседней Курской области слова поддержки на фоне событий, связанных с атакой ВСУ. Он отметил, что возглавляемый им регион, как никакой другой, понимает, что такое агрессия со стороны Киева.
"Безжалостность и цинизм наносимых ударов, разрушения и гибель мирных жителей, детей. <...> Мы переживаем за своих соседей так же, как они переживали за нас и были рядом в трудное время: в мае и июне прошлого года, когда регулярным массированным обстрелам подвергались Козинка, Новая Таволжанка, Шебекино; с января по март — в этом году, когда ракетные удары наносились по Белгороду", — написал Гладков в телеграм-канале.
Он добавил, что находится в постоянном контакте с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. По словам Гладкова, белгородские власти готовы помочь жителям Курской области всем, чем смогут.
Тем временем президент России Владимир Путин провёл совещание с главами силовых ведомств о ситуации в Курской области. По данным главы Генштаба Валерия Герасимова, потери ВСУ во время боёв составили 315 человек, не менее 100 военных убиты. В данный момент, по его словам, продвижение ВСУ вглубь российского региона остановлено.
Напомним, утром 6 августа ВСУ хотели прорваться в Курскую область. На границе до сих пор идут бои, потери ВСУ за сутки уже превысили 300 человек. Украинская сторона бьёт по машинам и домам мирных, есть жертвы и пострадавшие. Президент РФ Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы России массово заявляют о готовности принять жителей Курской области.