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Регион
7 августа, 14:09
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Герасимов назвал численность войск ВСУ, атаковавших Курскую область

Герасимов: В атаке на Курскую область участвовало около 1 тысячи бойцов ВСУ

Украинские войска атаковали приграничье Курской области численностью войск около 1 тысячи человек. Об этом глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания с руководителями силовых ведомств.

Доклад Герасимова о ситуации в Курской области. Видео Telegram / Кремль. Новости

"В 5:30 утра 6 августа подразделения ВСУ численностью 1 тысяча человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области", — заявил Герасимов в ходе своего доклада.

В данный момент, по его словам, продвижение ВСУ вглубь российского региона остановлено. Герасимов добавил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.

В совещании Путина с силовым блоком также участвуют министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.

Герасимов: ВСУ потеряли 315 военнослужащих на границе с Курской областью
Герасимов: ВСУ потеряли 315 военнослужащих на границе с Курской областью

Напомним, утром 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. На границе идут бои, обстановка остаётся сложной, но потери ВСУ за сутки уже превысили 300 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, не давая людям эвакуироваться. Президент РФ Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы России массово заявляют о готовности принять жителей Курской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Наталья Демьянова
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