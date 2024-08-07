Герасимов назвал численность войск ВСУ, атаковавших Курскую область

Украинские войска атаковали приграничье Курской области численностью войск около 1 тысячи человек. Об этом глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания с руководителями силовых ведомств.

Доклад Герасимова о ситуации в Курской области. Видео Telegram / Кремль. Новости

"В 5:30 утра 6 августа подразделения ВСУ численностью 1 тысяча человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области", — заявил Герасимов в ходе своего доклада.

В данный момент, по его словам, продвижение ВСУ вглубь российского региона остановлено. Герасимов добавил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.