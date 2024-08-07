Герасимов назвал численность войск ВСУ, атаковавших Курскую область
Герасимов: В атаке на Курскую область участвовало около 1 тысячи бойцов ВСУ
Украинские войска атаковали приграничье Курской области численностью войск около 1 тысячи человек. Об этом глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания с руководителями силовых ведомств.
Доклад Герасимова о ситуации в Курской области. Видео Telegram / Кремль. Новости
"В 5:30 утра 6 августа подразделения ВСУ численностью 1 тысяча человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области", — заявил Герасимов в ходе своего доклада.
В данный момент, по его словам, продвижение ВСУ вглубь российского региона остановлено. Герасимов добавил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
В совещании Путина с силовым блоком также участвуют министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.
Напомним, утром 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. На границе идут бои, обстановка остаётся сложной, но потери ВСУ за сутки уже превысили 300 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, не давая людям эвакуироваться. Президент РФ Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы России массово заявляют о готовности принять жителей Курской области.
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