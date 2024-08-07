Брошенный ВСУ военный на видео раскрыл задание от Киева в курском приграничье

Взятый в плен в курском приграничье военный ВСУ признался, что командование приказало украинским солдатам снимать окрестности села Гордеевка Кореневского района. Видео с допросом украинского пленного публикует RT.

"На Суджу шли. Надо было Гордеевку поснимать для командования, что, мол, заняли. Потом ударило чем-то тяжёлым. Я проснулся — нету никого", — сказал пленный.