Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 14:37

Брошенный ВСУ военный на видео раскрыл задание от Киева в курском приграничье

Пленный боец ВСУ: Дали задание снять видео, будто бы ВСУ заняли село под Курском

Взятый в плен в курском приграничье военный ВСУ признался, что командование приказало украинским солдатам снимать окрестности села Гордеевка Кореневского района. Видео с допросом украинского пленного публикует RT.

Солдат ВСУ рассказал о задании под Курском. Видео © RT

"На Суджу шли. Надо было Гордеевку поснимать для командования, что, мол, заняли. Потом ударило чем-то тяжёлым. Я проснулся — нету никого", — сказал пленный.

На границе Курской области ВСУ расстреляли беременную и двух мужчин, пытавшихся спастись
На границе Курской области ВСУ расстреляли беременную и двух мужчин, пытавшихся спастись

Напомним, утром 6 августа ВСУ хотели прорваться в Курскую область. На границе до сих пор идут бои, потери ВСУ за сутки уже превысили 300 человек. Украинская сторона бьёт по машинам и домам мирных жителей, есть жертвы и пострадавшие. Президент РФ Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы России массово заявляют о готовности принять жителей Курской области.

Обложка ©

RT

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Ситуация в Курской области
  • Политика
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров