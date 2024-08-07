Брошенный ВСУ военный на видео раскрыл задание от Киева в курском приграничье
Пленный боец ВСУ: Дали задание снять видео, будто бы ВСУ заняли село под Курском
Взятый в плен в курском приграничье военный ВСУ признался, что командование приказало украинским солдатам снимать окрестности села Гордеевка Кореневского района. Видео с допросом украинского пленного публикует RT.
Солдат ВСУ рассказал о задании под Курском. Видео © RT
"На Суджу шли. Надо было Гордеевку поснимать для командования, что, мол, заняли. Потом ударило чем-то тяжёлым. Я проснулся — нету никого", — сказал пленный.
Напомним, утром 6 августа ВСУ хотели прорваться в Курскую область. На границе до сих пор идут бои, потери ВСУ за сутки уже превысили 300 человек. Украинская сторона бьёт по машинам и домам мирных жителей, есть жертвы и пострадавшие. Президент РФ Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы России массово заявляют о готовности принять жителей Курской области.