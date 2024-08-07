Дети Курской области отправятся на отдых в другие регионы

Дети из приграничных районов Курской области будут проводить остатки лета в лагерях других регионов. По словам врио губернатора Алексея Смирнова, такое решение было принято в свете текущих обстоятельств и необходимости обеспечить безопасность.

"Со многими главами регионов находимся в постоянном контакте. Уже договорились об отправке детей на отдых в загородные лагеря нескольких областей. Пострадавших будем направлять на лечение в столичные клиники", — сообщил врио губернатора.

Кроме того, он отметил, что для транспортировки детей и оказания необходимой помощи Курская область получает поддержку от соседних регионов. Ярославская, Тамбовская, Рязанская и Белгородская области уже предложили свою помощь, в том числе и в ликвидации последствий атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).