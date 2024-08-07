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Регион
7 августа, 19:51

Дети Курской области отправятся на отдых в другие регионы

Губернатор Курской области Смирнов: Детей разместят в лагерях вне нашего региона

Дети из приграничных районов Курской области будут проводить остатки лета в лагерях других регионов. По словам врио губернатора Алексея Смирнова, такое решение было принято в свете текущих обстоятельств и необходимости обеспечить безопасность.

"Со многими главами регионов находимся в постоянном контакте. Уже договорились об отправке детей на отдых в загородные лагеря нескольких областей. Пострадавших будем направлять на лечение в столичные клиники", — сообщил врио губернатора.

Кроме того, он отметил, что для транспортировки детей и оказания необходимой помощи Курская область получает поддержку от соседних регионов. Ярославская, Тамбовская, Рязанская и Белгородская области уже предложили свою помощь, в том числе и в ликвидации последствий атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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Ранее врио главы Курской области объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением обстановки в приграничных районах. Он сообщил, что с 7 августа ЧС введена для ликвидации последствий проникновения вражеских сил, и подчеркнул, что лично контролирует работу силовых структур и оперативного штаба, который действует круглосуточно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oksana Shufrych

Кирилл Сосновских
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