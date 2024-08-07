"Не противоречит нашим подходам": В США не стали осуждать атаку ВСУ на Курскую область
Госдеп: Действия ВСУ под Курском не нарушают запретов на использование оружия
Действия украинской армии в Курской области не противоречат запретам США на использование поставляемого Штатами оружия. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Он отметил, что принципы Вашингтона относительно к применению вооружения не изменились.
"Действия, которые они предприняли сегодня, не противоречат нашим подходам", — заявил Миллер на брифинге.
По его словам, Киев не уведомлял Вашингтон о готовящейся вылазке, но это "не удивительно".
При этом ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США потребуют от Киева разъяснений относительно событий в Курской области.
Как сообщал Life.ru, накануне войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. На данный момент обстановка на границе остаётся сложной, однако ВС РФ смогли остановить продвижение украинской армии. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей. По меньшей мере, ранено 31 человек. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Российские регионы массово заявляют о готовности принять у себя жителей Курской области.
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