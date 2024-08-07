"Не противоречит нашим подходам": В США не стали осуждать атаку ВСУ на Курскую область

Действия украинской армии в Курской области не противоречат запретам США на использование поставляемого Штатами оружия. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Он отметил, что принципы Вашингтона относительно к применению вооружения не изменились.

"Действия, которые они предприняли сегодня, не противоречат нашим подходам", — заявил Миллер на брифинге.

По его словам, Киев не уведомлял Вашингтон о готовящейся вылазке, но это "не удивительно".