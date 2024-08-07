США потребуют от Киева разъяснений относительно событий в Курской области

США намерены запросить разъяснения у Киева относительно событий в Курской области, об этом заявили в Белом доме. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби напомнил, что позиция Вашингтона по применению американского оружия по территории России не претерпела изменений.

"Ничего не изменилось в нашей политике в отношении поддержки или поощрения ударов или атак по территории России, за пределами, конечно, того, что мы разрешили им делать в прошлом с помощью поставляемых США вооружений, а именно наносить удары по непосредственным угрозам по ту сторону границы. И последнее, что я хотел бы добавить, — это то, что мы обратились к нашим украинским коллегам, чтобы получше понимать [ситуацию]", — сказал он журналистам.