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Регион
7 августа, 14:53

США потребуют от Киева разъяснений относительно событий в Курской области

США намерены запросить разъяснения у Киева относительно событий в Курской области, об этом заявили в Белом доме. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби напомнил, что позиция Вашингтона по применению американского оружия по территории России не претерпела изменений.

"Ничего не изменилось в нашей политике в отношении поддержки или поощрения ударов или атак по территории России, за пределами, конечно, того, что мы разрешили им делать в прошлом с помощью поставляемых США вооружений, а именно наносить удары по непосредственным угрозам по ту сторону границы. И последнее, что я хотел бы добавить, — это то, что мы обратились к нашим украинским коллегам, чтобы получше понимать [ситуацию]", — сказал он журналистам.

Брошенный ВСУ военный на видео раскрыл задание от Киева в курском приграничье
Брошенный ВСУ военный на видео раскрыл задание от Киева в курском приграничье

Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным Генштаба, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, за минувшие сутки противник потерял 315 военнослужащих.

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Герасимов назвал численность войск ВСУ, атаковавших Курскую область

В результате атаки ВСУ есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — противник бьёт по гражданским автомобилям и жилым домам, не давая людям выехать в безопасное место. Президент России лично держит ситуацию на контроле, он дал необходимые указания, а также призвал регионы присоединиться к помощи Курской области. Многие губернаторы уже объявили о готовности помочь курянам: принять людей, отправить медиков, оказать любую поддержку. Не остаются в стороне и простые люди: в курских телеграм-каналах и пабликах — огромное количество сообщений о готовности приютить семьи в своих домах.

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Telegram / SHOT

Александра Вишнякова
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