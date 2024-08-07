США потребуют от Киева разъяснений относительно событий в Курской области
США намерены запросить разъяснения у Киева относительно событий в Курской области, об этом заявили в Белом доме. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби напомнил, что позиция Вашингтона по применению американского оружия по территории России не претерпела изменений.
"Ничего не изменилось в нашей политике в отношении поддержки или поощрения ударов или атак по территории России, за пределами, конечно, того, что мы разрешили им делать в прошлом с помощью поставляемых США вооружений, а именно наносить удары по непосредственным угрозам по ту сторону границы. И последнее, что я хотел бы добавить, — это то, что мы обратились к нашим украинским коллегам, чтобы получше понимать [ситуацию]", — сказал он журналистам.
Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным Генштаба, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, за минувшие сутки противник потерял 315 военнослужащих.
В результате атаки ВСУ есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — противник бьёт по гражданским автомобилям и жилым домам, не давая людям выехать в безопасное место. Президент России лично держит ситуацию на контроле, он дал необходимые указания, а также призвал регионы присоединиться к помощи Курской области. Многие губернаторы уже объявили о готовности помочь курянам: принять людей, отправить медиков, оказать любую поддержку. Не остаются в стороне и простые люди: в курских телеграм-каналах и пабликах — огромное количество сообщений о готовности приютить семьи в своих домах.
Telegram / SHOT