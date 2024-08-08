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Регион
8 августа, 08:38

Для эвакуированных из приграничных районов Курской области открыли 21 ПВР

С эвакуированными из приграничных районов Курской области начали работать психологи МЧС. Их привлекли к работе и отправили в пункты временного размещения, где находятся люди. Всего в области открыли 21 ПВР, сообщили в пресс-службе министерства.

"В Курской области развёрнут 21 пункт временного размещения граждан, организована необходимая помощь. Для оказания экстренной психологической помощи направлены специалисты МЧС России", — сказали в ведомстве.

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Напомним, что 6 августа армия ВСУ попыталась прорваться в Курскую область. Пограничники и военные дали им отпор. Сейчас границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но продвижение ВСУ остановлено. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, мешая людям эвакуироваться. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы РФ массово заявляют о готовности принять жителей Курской области.

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Telegram / Алексей Смирнов

Наталья Афонина
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