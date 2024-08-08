Российская ПВО отбила атаку БПЛА в Курской и Орловской областях
Минобороны РФ: В Курской и Орловской областях пресечены атаки БПЛА ВСУ
Противовоздушная оборона России смогла отбить атаки с применением БПЛА, которые были совершены по объектам на территории страны. Нападения со стороны киевского режима пресекли в ночь с 7 на 8 августа, сообщает Министерство обороны РФ.
"С 04:20 до 06:20 дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над Курской и Орловской областями", – уточнили в МО.
Ранее LIfe.ru рассказал о том, что в центре Воронежа в результате атаки БПЛА ВСУ пострадала многоэтажка. До этого жители города сообщили о громких взрывах в небе. В регионе действует режим опасности, продолжает работать ПВО.