Российская ПВО отбила атаку БПЛА в Курской и Орловской областях

Противовоздушная оборона России смогла отбить атаки с применением БПЛА, которые были совершены по объектам на территории страны. Нападения со стороны киевского режима пресекли в ночь с 7 на 8 августа, сообщает Министерство обороны РФ.

"С 04:20 до 06:20 дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над Курской и Орловской областями", – уточнили в МО.