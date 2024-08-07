Очевидцы сообщили о взрывах над Воронежем

Громкие взрывы слышны над Воронежем на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом местные жители сообщили телеграм-каналу SHOT.

Около 30 минут назад был слышен характерный гул двигателя в небе, а затем последовало два взрыва. От громких звуков у автомобилей в нескольких районах сработала сигнализация. В данный момент официальной информации о происшествии нет.