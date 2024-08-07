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7 августа, 03:41

Очевидцы сообщили о взрывах над Воронежем

SHOT: Над Воронежем слышны взрывы, предварительно, работает ПВО

Воронеж. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Воронеж. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Громкие взрывы слышны над Воронежем на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом местные жители сообщили телеграм-каналу SHOT.

Около 30 минут назад был слышен характерный гул двигателя в небе, а затем последовало два взрыва. От громких звуков у автомобилей в нескольких районах сработала сигнализация. В данный момент официальной информации о происшествии нет.

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Life.ru также сообщал, что минувшей ночью над территорией Курской области уничтожили несколько украинских ракет. Перед этим ВСУ сбросили дрон на машину скорой помощи, погиб водитель и фельдшер. Ещё три дрона были уничтожены ближе к утру. Также беспилотники были сбиты и в Ростовской области.

Оксана Попова
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