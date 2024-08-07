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Регион
7 августа, 03:57

Украинский БПЛА повредил многоэтажку в центре Воронежа

SHOT: Многоэтажка пострадала в центральном районе Воронежа в ходе атаки БПЛА ВСУ

Многоэтажка пострадала в центральном районе Воронежа в ходе атаки БПЛА ВСУ. Обложка © SHOT

Многоэтажка пострадала в центральном районе Воронежа в ходе атаки БПЛА ВСУ. Обложка © SHOT

Многоэтажка пострадала в центре Воронежа в ходе атаки украинских БПЛА. Об этом свидетельствует фотография с места происшествия, которая оказалась в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Напомним, что жители Воронежа сообщили о громких взрывах в небе над городом. В регионе действует режим опасности БПЛА, предварительно, работает ПВО.

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Оксана Попова
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