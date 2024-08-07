Украинский БПЛА повредил многоэтажку в центре Воронежа
SHOT: Многоэтажка пострадала в центральном районе Воронежа в ходе атаки БПЛА ВСУ
Многоэтажка пострадала в центральном районе Воронежа в ходе атаки БПЛА ВСУ. Обложка © SHOT
Многоэтажка пострадала в центре Воронежа в ходе атаки украинских БПЛА. Об этом свидетельствует фотография с места происшествия, которая оказалась в распоряжении телеграм-канала SHOT.
Напомним, что жители Воронежа сообщили о громких взрывах в небе над городом. В регионе действует режим опасности БПЛА, предварительно, работает ПВО.