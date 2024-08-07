"Шикарный удар": ВС РФ отутюжили сотни солдат и склад ВСУ в Сумской области

ВС РФ нанесли серию ударов по целям в Сумской области, рассказал журналистам координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Уничтожен склад боеприпасов в административном центре региона. Также целью стала "большая шайка" из более чем 400 солдат ВСУ.