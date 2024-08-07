"Шикарный удар": ВС РФ отутюжили сотни солдат и склад ВСУ в Сумской области
Подпольщик Лебедев: Более 400 солдат ВСУ стали целью удара ВС РФ под Сумами
Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind
ВС РФ нанесли серию ударов по целям в Сумской области, рассказал журналистам координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Уничтожен склад боеприпасов в административном центре региона. Также целью стала "большая шайка" из более чем 400 солдат ВСУ.
"Шикарные удары... Кто выжил — пока не в курсе", — сказал собеседник РИА "Новости".
Напомним, именно из Сумской области ВСУ попытались 6 августа прорваться на территорию российской Курской области. Пограничники и ВС РФ дали отпор противнику, на границе продолжаются бои. Обстановка, увы, остаётся сложной. По последним данным, пострадали 28 мирных жителей и минимум шесть детей. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происходящее на границе терактом против гражданского населения.