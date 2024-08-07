Власти предупредили о фейковом видео с главой Курской области
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Обложка © Telegram/Алексей Смирнов
Власти Курской области предупредили, что в Сети распространяется фейковое видео с врио губернатора Алексеем Смирновым, который якобы "призывает всех мужчин старше 18 лет прийти в военкоматы и получить оружие". Это видео — дипфейк, созданный украинскими спецслужбами, и реальный Смирнов никого к таким действиям не призывал.
"В Сети распространяется фейковое видео врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, якобы собирающего мужчин в ополчение", — говорится в телеграм-канале администрации региона.
Граждан предупредили, что противник готовит новые информационные вбросы, курян призвали быть внимательными и доверять только официальной информации.
Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. На границе идут бои, обстановка остаётся сложной. По последним данным, пострадали 28 мирных жителей, в том числе минимум шесть детей. В МИД РФ назвали нападения и удары ВСУ в Курской области террористическим актом, направленным на мирных граждан.