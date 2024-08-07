Власти предупредили о фейковом видео с главой Курской области

Власти Курской области предупредили, что в Сети распространяется фейковое видео с врио губернатора Алексеем Смирновым, который якобы "призывает всех мужчин старше 18 лет прийти в военкоматы и получить оружие". Это видео — дипфейк, созданный украинскими спецслужбами, и реальный Смирнов никого к таким действиям не призывал.