Захарова: Атака ВСУ на Курскую область является терактом против мирных граждан
Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Кирилл Казачков
Нападения и удары ВСУ в Курской области становятся очередным террористическим актом, направленным на мирных граждан. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Речь идёт об очередном террористическом акте. Он, очевидно, направлен против мирного населения, против гражданского населения", — сказала Захарова.
Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Есть и погибшие. В настоящий момент на границе идут бои, обстановка остаётся тяжёлой. Сообщают, что ВСУ атакуют регион и воздушными средствами: вечером, 6 августа, было уничтожено две украинские ракеты. Также боевики сбросили дрон на машину скорой помощи, погибли водитель и фельдшер. Прошлой ночью было уничтожено несколько БПЛА. По последним данным, пострадали 28 человек, в том числе минимум шесть детей.