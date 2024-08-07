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7 августа, 06:31

Захарова: Атака ВСУ на Курскую область является терактом против мирных граждан

Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Кирилл Казачков

Мария Захарова. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Кирилл Казачков

Нападения и удары ВСУ в Курской области становятся очередным террористическим актом, направленным на мирных граждан. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Речь идёт об очередном террористическом акте. Он, очевидно, направлен против мирного населения, против гражданского населения", — сказала Захарова.

Число пострадавших из-за атак ВСУ в Курской области выросло до 28
Число пострадавших из-за атак ВСУ в Курской области выросло до 28

Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Есть и погибшие. В настоящий момент на границе идут бои, обстановка остаётся тяжёлой. Сообщают, что ВСУ атакуют регион и воздушными средствами: вечером, 6 августа, было уничтожено две украинские ракеты. Также боевики сбросили дрон на машину скорой помощи, погибли водитель и фельдшер. Прошлой ночью было уничтожено несколько БПЛА. По последним данным, пострадали 28 человек, в том числе минимум шесть детей.

Николай Рюмин
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