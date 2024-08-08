Командир спецназа "Ахмат" рассказал, как ВСУ "посыпались" в Донбассе из-за Курской области

По его словам, обстановка на границе тяжёлая, но не критическая. Как только российские силы уничтожат ограниченные ресурсы противника, заброшенные в Курскую область, сражаться ему больше будет нечем, считает генерал-майор.

"Фронт уже посыпался на Донецком направлении. Для них это бесповоротная ситуация. И то, что здесь происходит, никак не решит их проблемы, их проигрыша в войне", — написал он у себя в телеграм-канале 8 августа.