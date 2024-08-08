Командир спецназа "Ахмат" рассказал, как ВСУ "посыпались" в Донбассе из-за Курской области
Алаудинов назвал ситуацию в Курской области сложной, но не критической
Ситуацию в Курской области, которая вторые сутки выдерживает яростный натиск ВСУ, нельзя назвать "сверхъестественной". Такую оценку озвучил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апты Алаудинов.
Командир спецназа "Ахмат" рассказал о ситуации в Курской области. Видео © Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"
По его словам, обстановка на границе тяжёлая, но не критическая. Как только российские силы уничтожат ограниченные ресурсы противника, заброшенные в Курскую область, сражаться ему больше будет нечем, считает генерал-майор.
"Фронт уже посыпался на Донецком направлении. Для них это бесповоротная ситуация. И то, что здесь происходит, никак не решит их проблемы, их проигрыша в войне", — написал он у себя в телеграм-канале 8 августа.
Life.ru уже рассказывал, как ВСУ попытались прорваться на российскую территорию в сторону Курска. По последним данным, пострадали 34 мирных жителя, ещё четверо погибли. Сейчас на границе продолжаются бои, но противник уже остановлен. ВС РФ также наносят удары по местам дислокации украинских бойцов в Сумской области, откуда ВСУ и наносят удары.