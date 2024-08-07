Цели ВСУ в Курской области: кого бросили в бой и сколько будет продолжаться атака ВСУ предприняли попытку захватить сразу несколько объектов в Курской области, но наступление захлебнулось. Кто зашёл на территорию России и когда стихнут бои, а также почему генерал Сырский готовится к выходу — в материале Life. 7 августа, 13:45 3523 3523 Артиллеристы ВСУ стреляют из 122-мм гаубицы Д-30 по территории России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Вторые сутки Армия России и пограничники отражают нападение украинских боевиков на Курскую область. По некоторым данным, противник задействовал в операции 123-ю, 22-ю и 88-ю бригады ТрО, 54-ю ОБр СпН ГУР и 49-ю артбригаду. Исходя из этого, можно сделать вывод, что это не просто вылазка ДРГ, а полноценная операция. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что организована эвакуация из обстреливаемых территорий.

Сколько сил у ВСУ в Курской области

Первоначально российское оборонное ведомство сообщало, что из Сумской области на Курскую выдвинулось около 300 вэсэушников. Похоже, что число боевиков увеличивается — и командование вводит резервы. Никакого молниеносного скачка к большим населённым пунктам не получилось.

Армия России и пограничники отражают нападение украинских боевиков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Похоже, что в Киеве перечитали книги по древнегреческой мифологии и решили повторить подвиг 300 спартанцев или бой под Крутами, вокруг которого "скачут" новые украинские историки.

— Киевские режимы самостийников выросли из местечковой театральщины и не могут иначе. Сто лет назад режим Петлюры отправил трёхсот студентов под Круты останавливать наступающую Красную армию. Хотя их на самом деле было существенно больше — и кроме юнкеров там были ещё и всякие сечевые стрельцы, но очевидно, что тогда они косплеили (хотя слова такого ещё не было) трёхсот спартанцев царя Леонида. Которых, кстати, тоже на самом деле было не триста, а существенно больше, — прокомментировал публицист Александр Роджерс.

Стоит напомнить, что под Крутами войска царя Леонида успеха не имели. По данным Минобороны, ВСУ за сутки боевых действий потеряли до 260 человек и 50 единиц техники, в том числе американские БТР Stryker. Ведомство заявляет, что уничтожение противника продолжается, при этом продвижения врага вглубь территории России не допустят.

— Потери их в личном составе ещё предстоит посчитать. Но я думаю, что это будет более сотни убитых, раненых и пленных. Сейчас основные части отступили уже на прежние позиции. Часть окружена, их добивают на нашей территории, — рассказал Life.ru военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Российские войска уничтожают врага, вторгшегося в Курскую область. Видео © Telegram / RVvoenkor

Российская авиация работает по тыловым районам, уничтожая живую силу. Украина, в свою очередь, стянула к границе силы ПВО.

— Мешает им наша авиация. Но у нас появился шанс сильнее проредить их системы ПВО. И, судя по всему, мы это начали делать, — констатировал военный эксперт Даниил Безсонов.

Сколько будут идти бои

— Наступление на этом участке может продолжаться ещё как минимум нескольких дней, особенно на фоне значительного сосредоточения украинских сил в приграничной зоне, — считает "Рыбарь".

Михаил Звинчук отмечает, что противник будет пытаться расширить зону контроля, забыв о потерях личного состава и техники. Михаил Онуфриенко предполагает, что всё закончится через несколько дней. ВСУ удалось собрать для операции как минимум сводную батальонную группу.

Смысл атаки ВСУ

Одной из целей для киевского режима является картинка. Как и ранее, на фоне неудач на фронте противник пытается добиться локальных успехов на территории России. Всё делается ради картинки в СМИ и отчёта западным кураторам. Одной из возможных задач для боевиков мог стать райцентр Суджи.

ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре в городе Судже. Видео © Telegram / RVvoenkor

— Всё-таки на первом этапе вторжения желаемых результатов [Украина] не добилась. С наскока райцентр взять не удалось. В ход сразу пошли резервы, — пишет военкор Александр Коц.

В любом случае достигнуть успехов в Курской области у ВСУ не получилось. Прорыв вглубь территории не состоялся, а вот гибель подготовленных боевиков — факт, а они могли бы отправиться в Донбасс, где у главкома Александра Сырского реальные проблемы. Ещё одна провальная операция может стоить ему должности и повторения судьбы Валерия Залужного, которого отправили на выселки в одну из европейских стран.

Авторы Даниил Черных