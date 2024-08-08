Мишустин: Потерявшим дома жителям Курской области выделят 1,8 млрд рублей

Глава российского кабмина Михаил Мишустин заявил, что был подписан указ о выплате 1,8 миллиарда рублей на поддержку жителей Курской области, лишившихся жилья в результате действий ВСУ. Об этом премьер-министр сообщил на заседании правительства РФ.