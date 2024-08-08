Мишустин: Потерявшим дома жителям Курской области выделят 1,8 млрд рублей
Последствия попытки прорыва и обстрелов ВСУ в Судже Курской области. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Глава российского кабмина Михаил Мишустин заявил, что был подписан указ о выплате 1,8 миллиарда рублей на поддержку жителей Курской области, лишившихся жилья в результате действий ВСУ. Об этом премьер-министр сообщил на заседании правительства РФ.
"Выделено 1,8 млрд рублей на помощь семьям, которые потеряли жильё. Соответствующее распоряжение подписано", — объявил Мишустин.
Напомним, утром 6 августа украинские подразделения попытались прорваться в Курскую область и вступили в боестолкновение с преградившими им путь российскими пограничниками и военными. Известно, что атака ВСУ привела к жертвам и ранениям среди мирных жителей. Но в итоге противник потерял около 660 бойцов и кучу бронетехники, включая танки. По нашей информации, сегодня ВСУ лишились ещё 60 военнослужащих убитыми, а 15 участников группировки сдались в плен. Кроме того, враг предпринимает и попытки информационных атак — сегодня власти региона разоблачили фейковые сообщения об эвакуации в Курске.