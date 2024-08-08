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Регион
8 августа, 15:47

Мишустин: Потерявшим дома жителям Курской области выделят 1,8 млрд рублей

Последствия попытки прорыва и обстрелов ВСУ в Судже Курской области. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Последствия попытки прорыва и обстрелов ВСУ в Судже Курской области. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов

Глава российского кабмина Михаил Мишустин заявил, что был подписан указ о выплате 1,8 миллиарда рублей на поддержку жителей Курской области, лишившихся жилья в результате действий ВСУ. Об этом премьер-министр сообщил на заседании правительства РФ.

"Выделено 1,8 млрд рублей на помощь семьям, которые потеряли жильё. Соответствующее распоряжение подписано", — объявил Мишустин.

Путину доложили, как ВСУ пытались сорвать эвакуацию гражданских из курского приграничья
Путину доложили, как ВСУ пытались сорвать эвакуацию гражданских из курского приграничья

Напомним, утром 6 августа украинские подразделения попытались прорваться в Курскую область и вступили в боестолкновение с преградившими им путь российскими пограничниками и военными. Известно, что атака ВСУ привела к жертвам и ранениям среди мирных жителей. Но в итоге противник потерял около 660 бойцов и кучу бронетехники, включая танки. По нашей информации, сегодня ВСУ лишились ещё 60 военнослужащих убитыми, а 15 участников группировки сдались в плен. Кроме того, враг предпринимает и попытки информационных атак — сегодня власти региона разоблачили фейковые сообщения об эвакуации в Курске.

Юрий Лысенко
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