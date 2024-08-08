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Регион
8 августа, 14:17

Курские власти разоблачили украинские попытки посеять панику в регионе

Правительство Курской области опровергло сообщении об эвакуации в Курске

Правительство Курской области опровергло сообщения об эвакуации, которая якобы проводится на территории Курска. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы правительства региона. С реальностью такие сообщения не имеют ничего общего и являются очередной попыткой киевского режима ввести население в заблуждение и посеять панику среди людей.

"Украинские спецслужбы продолжают попытки посеять панику среди жителей Курской области. Курянам начали поступать звонки, где сотрудники ЦИПсО представляются российскими военными, называют своё звание и сообщают о том, что в Курске объявлена эвакуация, необходимо срочно собрать вещи и покинуть областной центр. Не поддавайтесь панике!" — сказано в публикации.

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Напоминаем, что ранним утром 6 августа ВС Украины предприняли попытку прорыва в Курскую область, с ними вступили в бой российские пограничники и военные. Известно, что в результате действий противника есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Тем временем, ВСУ уже платят за легкомысленный шаг и попытку прорвать нашу оборону большую цену — враг потерял около 660 бойцов и множество бронетехники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Юрий Лысенко
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