Курские власти разоблачили украинские попытки посеять панику в регионе

Правительство Курской области опровергло сообщения об эвакуации, которая якобы проводится на территории Курска. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы правительства региона. С реальностью такие сообщения не имеют ничего общего и являются очередной попыткой киевского режима ввести население в заблуждение и посеять панику среди людей.